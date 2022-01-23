Неизвестный избил ребенка во дворе жилого дома в Пензе и скрылся. Следователи регионального СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

В региональном управлении СК сообщили, что все произошло 20 января у дома № 2 по улице Глазунова.

«Следственным отделом <…> продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство мальчика 2012 года рождения (ч. 3 ст. 30, п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, неизвестный нанес 10-летнему мальчику несколько ударов неустановленным предметом в область головы. Ребенка госпитализировали. Врачи оказали ему необходимую помощь.

В пресс-службе регионального СК сообщили приметы подозреваемого: это худощавого телосложения молодой человек, которому на вид 16-25 лет, ростом он 170-180 сантиметров.

Нападавший был одет в темную куртку длиной ниже талии, толстовку с капюшоном, шарф и вязаную шапку с помпоном. Толстовка, предположительно, была зеленого цвета. Также нападавший был в темных штанах и темных высоких ботинках. За спиной у него был рюкзак черного цвета.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о гибели девочки в Забайкалье после нападения собак в главное управление СК РФ. Также он поручил выяснить, почему там не была решена проблема с бездомными животными, а жалобы людей игнорировались.