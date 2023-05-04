Происшествия 04 мая 2023, 17:29 Неизвестный дрон упал на Дворцовую площадь в Петербурге — СМИ «Фонтанка»: на Дворцовой площади в Петербурге приземлили неизвестный дрон Викимедиа

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На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге приземлили неизвестный дрон, сообщило издание «Фонтанка». На место происшествия прибыли полицейские.

Беспилотник обнаружили над Дворцовой площадью в 16:30. В это время там проводили репетицию парада Победы, добавили авторы статьи. Когда дрон поднялся достаточно высоко, он упал на асфальт в углу площади. По предварительной информации, его вывели из строя спецсредствами.

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К дрону подошел мужчина и поднял его. К нему тут же подошли полицейские и увели его вместе с аппаратом. Издание отметило, что его могли запустить военные, чтобы проверить работу подавителей БПЛА.

Авторы статьи напомнили, что в Санкт-Петербурге действует запрет на запуск беспилотников. Глава отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий Александр Равин заявлял, что сейчас дроны в городе использовать нельзя.

В ночь на 3 мая Украина попыталась организовать атаку беспилотников на Кремль. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, за организацией случившегося стоят власти США.