Общество 04 мая 2023, 13:52 Песков заявил, что за атакой на Кремль стоят США Представитель Кремля Песков: Украина не могла принять решение об атаке на Кремль без США Unsplash

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Соединенные Штаты стоят за атакой беспилотников на здания Кремля, без их ведома Украина не решилась бы на такой шаг. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать», — официального представителя Кремля процитировало РИА «Новости».

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Он дополнил, что цели и средства для нападений тоже выбирает не украинская сторона, а американская. Затем США требуют от Украины исполнения своих указаний. Песков подчеркнул, что в Кремле об этом хорошо осведомлены. Пресс-секретарь президента также отметил, что информацию об участии США в ударе по кремлевской резиденции главы государства получили российские спецслужбы, но эти сведения на данный момент не раскрываются.

Песков сообщил, что варианты ответа на атаку по Кремлю могут быть «самими различными», но отказался сообщать подробности.

Два беспилотника атаковали Кремль ночью 3 мая, их засекли и сбили. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что в момент атаки президент Владимир Путин не пострадал, так как находился в Ново-Огарево.

После атаки дронов на Кремль повреждения получили два медных листа на куполе над Екатерининским залом Сенатского дворца. Песков сообщил, что листы заменят уже 4 или 5 мая.