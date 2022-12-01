Происшествия 01 декабря 2022, 23:02 ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника в Курской области Глава Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино РИА «Новости»

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Вооруженные силу Украины с беспилотника сбросили взрывное устройство в поселке Теткино Курской области. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Как отметил глава Курской области, в Теткино произошел очередной обстрел со стороны ВСУ. Украинские боевики с беспилотника скинули взрывное устройство на территорию поселка.

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«В поселке Теткино с беспилотника ВСУ сбросили взрывное устройство. К счастью, пострадавших нет. Дома и социальные объекты также не повреждены», — сказал он.

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Из-за обстрела нарушена работа подстанции. Начались перебои с электричеством в Теткино и соседнем селе Попово-Лежачи. Аварийные бригады, по словам губернатора, уже находятся на месте происшествия. Специалисты планируют восстановить подачу света в ближайшее время. Пока идут восстановительные работы, котельную, которая обслуживает населенные пункты, подключат к электрогенераторам, добавил Старовойт.

Также власти Донецка 1 декабря сообщили об обстрелах Ворошиловского района со стороны украинских боевиков. От ударов повреждено городское здание администрации.