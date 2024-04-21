Эксклюзив 21 апреля 2024, 16:51 Неизвестные устроили поножовщину в подъезде на 2-й Институтской Источник «360»: двоих человек ранили ножом в подъезде на 2-й Институтской РИА «Новости»

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Группа неизвестных устроила поножовщину в одном из подъездов многоэтажки на 2-й Институтской улице в Москве. Подробности «360» сообщил источник.

Двое человек получили ножевое ранение. К месту происшествия вызвали скорую.

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Как рассказали очевидцы, неизвестные спустились с пятого этажа и начали распылять содержимое перцового баллончика на своих оппонентов, двоих пырнули ножом. Один из пострадавших остался в подъезде.

«Подъезд не могут открыть», — сообщил источник.

Причина потасовки неизвестна. Один человека находится в опасности, уточнил источник.

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