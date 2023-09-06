Эксклюзив 06 сентября 2023, 18:34 Неизвестные сообщили в полицию о летящих беспилотниках к Московскому манежу Источник «360»: в полицию поступил звонок с угрозой атаки БПЛА на манеж в Москве Фото: freepik.com

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Неизвестные позвонили в полицию, сообщив о якобы летящих на Москву украинских беспилотниках. Прибывшие на место экстренные службы будут эвакуировать людей, сообщил источник «360».

По его данным, 6 сентября в правоохранительные органы поступил анонимный звонок с предупреждением об атаке дронов на Москву. Неизвестный сообщил, что в сторону Манежной площади летят пять беспилотников с Украины.

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На место выехали представители экстренных служб. В ближайшее время людей эвакуируют. Другие подробности уточняются. Все обстоятельства произошедшего установят специалисты.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке Украины атаковать Москву беспилотниками. Ночью 5 сентября в Московской, Калужской и Тверской областях сбили БПЛА. Еще один перехваченный в Тверской области дрон тоже летел в направлении столицы. Его сбили в районе села Завидово на юге региона. Информация о пострадавших не поступала.