Неизвестные сообщили в правоохранительные органы об угрозе взрыва на борту самолета Москва — Геленджик в аэропорту Домодедово. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва самолета в аэропорту Домодедово. Он должен был вылететь в Геленджик», — сказал источник.

Правоохранительные органы еще не прокомментировали ситуацию. В пресс-службе аэропорта на звонки журналистов не отвечают.

По данным онлайн-табло рейсов Домодедово, из Москвы в Геленджик должны отправиться рейсы S7 2097S7 в 11:25 и Qatar Airways 5642 — тоже в 11:25. Оба сейчас задержаны. Утром, в 09:55, состоялся вылет самолета компании Ural Airlines в Геленджик. Он еще в пути.

В конце мая самолет Москва — Симферополь проверили из-за сообщения об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево. Неизвестный направил анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту воздушного судна.