Самолет Москва — Симферополь проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва. О ЧП сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, неизвестный направил анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Москва — Симферополь. Борт должен был вылететь из аэропорта Шереметьево.

На месте работают сотрудники экстренных служб, полицейские, кинологи.

Согласно онлайн-табло Шереметьево, вечером 29 мая из Шереметьево были запланированы несколько рейсов в Симферополь. Один самолет вылетел из Москвы в 17:30. Еще один рейс в 18:25, по данным ТАСС, отменили. Еще два вылета назначены на 20:00 и 21:00.

В пресс-службе аэропорта информацию об инциденте пока не прокомментировали.