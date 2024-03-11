Происшествия 11 марта 2024, 00:46 Неизвестные разложили ЛГБТ-флаги на кладбище в Ростове-на-Дону Полиция Ростова-на-Дону разыскивает людей, разместивших ЛГБТ* символику Freepik

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Сотрудники полиции Ростова-на-Дону проводят проверку и устанавливают личности неизвестных, разместивших флаги ЛГБТ* на территории Северного кладбища в Ворошиловском районе города. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на областную пресс-служба ГУМВД России.

Расследовать преступление поручили сотрудникам Отдела полиции № 1 горожского Управления МВД России. Они проводят проверку по данному факту и устанавливают лица, причастных к правонарушению.

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Полицейские и мэрия Воронежа начали проверку в отеле «Азимут» на ЛГБТ*-пропаганду. Гости отеля увидели в лобби-баре двух девушек, совершающих романтические действия друг с другом. На мероприятии могли присутствовать несовершеннолетние, поэтому посетители вызвали полицейских.

* Запрещенное в России экстремистское движение