Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner в Москве. Видео

Минувшей ночью неизвестные атаковали столичную точку по продаже шаурмы Stalin Doner. Молодые люди в масках разбили вывеску и логотип, а осколки собрали и унесли с собой. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Владелец шаурмичной Станислав Вольтман выложил в соцсети фото после налета на заведение. На снимке видно, что закусочная лишилась изображения Сталина на круглой вывеске и основной вывески с названием.

Ущерб от нападения Вольтман оценил в 30-40 тысяч рублей. В разговоре с «Московским комсомольцем» он сообщил, что прямых угроз разбить вывеску не поступало.

«Отдельная благодарность этим людям за то, что унесли мусор», — добавил он.

Вольтман также заявил, что повесит новую вывеску.

«Те кто это сделал — думают, что меня сломают, но они скорее зубки об меня сломают», — уверен предприниматель.

Закусочная Stalin Doner с продавцом в форме НКВД открылась в начале января у станции метро «Войковская». В меню была шаурма от Сталина, Берии, Хрущева.

В соцсетях призывали закрыть точку общепита. Владельца дважды задерживали. Один раз оштрафовали на тысячу рублей за неповиновение требованиям полицейских.