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    16 января 2021, 22:46

    Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner в Москве. Видео

    Кирилл Фролов

    Минувшей ночью неизвестные атаковали столичную точку по продаже шаурмы Stalin Doner. Молодые люди в масках разбили вывеску и логотип, а осколки собрали и унесли с собой. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
    Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner в Москве. Видео

    Владелец шаурмичной Станислав Вольтман выложил в соцсети фото после налета на заведение. На снимке видно, что закусочная лишилась изображения Сталина на круглой вывеске и основной вывески с названием.

    Ущерб от нападения Вольтман оценил в 30-40 тысяч рублей. В разговоре с «Московским комсомольцем» он сообщил, что прямых угроз разбить вывеску не поступало.

    «Отдельная благодарность этим людям за то, что унесли мусор», — добавил он.

    Вольтман также заявил, что повесит новую вывеску.

    «Те кто это сделал — думают, что меня сломают, но они скорее зубки об меня сломают», — уверен предприниматель.

    Закусочная Stalin Doner с продавцом в форме НКВД открылась в начале января у станции метро «Войковская». В меню была шаурма от Сталина, Берии, Хрущева.

    В соцсетях призывали закрыть точку общепита. Владельца дважды задерживали. Один раз оштрафовали на тысячу рублей за неповиновение требованиям полицейских.