Хозяина закусочной Stalin Doner оштрафовали на тысячу рублей

Коптевский районный суд Москвы оштрафовал владельца закусочной Stalin Doner Станислава Вольтмана на тысячу рублей. Об этом «360» сообщили в пресс-службе суда.

Решение вынесли 14 января. Штраф оформили по части 1 статьи 19.3 КоАП — «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции».

Точка по продаже шаурмы Stalin Doner открылась в начале января неподалеку от станции метро «Войковская» в Москве. В павильоне шаурму готовил сотрудник в форме НКВД. Меню отсылало к советским деятелям Сталину, Берии и Хрущеву (можно было заказать шаурму «Сталинскую двойную с мясом», «От Берии с соусом ткемали» и так далее).

На провокационное название обратили внимание — в соцсетях призывали закрыть заведение. Владельца задержали, но вскоре отпустили без предъявления обвинений. Повар-шаурмист ушел из закусочной, за прилавок встал сам Вольтман. Бизнесмена обвиняли в отсутствии необходимых разрешений, он утверждал, что все бумаги в порядке.

Сегодня днем Вольтмана снова забрали в полицию — в то время, когда он давал интервью на фоне закрытой точки общепита. И выписали штраф.