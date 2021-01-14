Хозяина закусочной Stalin Doner оштрафовали на тысячу рублей
Решение вынесли 14 января. Штраф оформили по части 1 статьи 19.3 КоАП — «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции».
Точка по продаже шаурмы Stalin Doner открылась в начале января неподалеку от станции метро «Войковская» в Москве. В павильоне шаурму готовил сотрудник в форме НКВД. Меню отсылало к советским деятелям Сталину, Берии и Хрущеву (можно было заказать шаурму «Сталинскую двойную с мясом», «От Берии с соусом ткемали» и так далее).
На провокационное название обратили внимание — в соцсетях призывали закрыть заведение. Владельца задержали, но вскоре отпустили без предъявления обвинений. Повар-шаурмист ушел из закусочной, за прилавок встал сам Вольтман. Бизнесмена обвиняли в отсутствии необходимых разрешений, он утверждал, что все бумаги в порядке.
Сегодня днем Вольтмана снова забрали в полицию — в то время, когда он давал интервью на фоне закрытой точки общепита. И выписали штраф.