Эксклюзив 26 мая 2023, 07:55 Неизвестные подожгли железнодорожное оборудование в Москве Работники железнодорожной станции в Москве потушили оборудование после поджога РИА «Новости»

Читать 360tv в

На железнодорожной станции в Москве потушили пожар. Неизвестные подожгли входные сигналы, обесточили электрический шкаф, сообщил источник «360».

Работники железнодорожной станции в Юго-Восточном административном округе Москвы позвонили в экстренные службы после двух часов ночи и сообщили о поджоге. На платформе у 2-й Карачаровской улицы в сторону Чухлинки заметили открытый огонь — неизвестные подожгли входные сигналы. Электромеханики сообщили, что обесточен электрический шкаф.

Реклама

Огонь распространился на площади один квадратный метр, его ликвидировали двумя порошковыми огнетушителями. Никто не пострадал.

На Краснопресненской набережной рано утром 26 мая человек упал с причала и не смог выбраться. Фельдшер скорой помощи попросил помощи спасателей. Специалисты МЧС погрузили его на катер и передали врачам.