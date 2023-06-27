Происшествия 27 июня 2023, 20:28 Неизвестные подожгли батарейный шкаф на железной дороге под Екатеринбургом Baza: под Екатеринбургом неизвестные подожгли батарейный шкаф на железной дороге Pixabay

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Злоумышленники в ночь на 27 июня подожгли батарейный шкаф на железной дороге под Екатеринбургом. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

От огня пострадал батарейный шкаф на перегоне «Сысерть — Мраморское» в Свердловской области. Злоумышленники отогнули дверцу шкафа и попытались устроить поджог. Однако огонь не разгорелся и потух сам.

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Пару часов спустя обгоревший шкаф и отогнутую дверцу заметил машинист, следовавший по перегону.

Аккумуляторные батареи внутри шкафа не пострадали, происшествие не повлияло на движение по железнодорожным путям. По информации Telegram-канала, прибывшие на место полицейские обнаружили следы обуви и орудие взлома. Диверсанта уже ищут. В километре от места ЧП находится населенный пункт.

В Крыму авария на железной дороге привела к остановке движения. Причиной повреждения путей стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Движение по ж/д путям уже восстановили.