Общество 27 июня 2023, 14:13 Железнодорожное движение в Кировском районе Крыма восстановили Советник главы Крыма Крючков: железнодорожное движение в Кировском районе восстановили Freepik

Читать 360tv в

Железнодорожное сообщение в Крыму после повреждения путей в Кировском районе восстановили. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Движение на перегоне от станции Владиславовка до станции Ленино восстановлено», — написал он.

Реклама

В Минтрансе добавили, что поезда дальнего следования и пригородного сообщения осуществляют движение в штатном режиме. К пунктам следования едут составы из Москвы, Петербурга и Уфы.

Причиной повреждения путей стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», сообщили в ФГУП «КЖД» — Крымская железная дорога.

Авария произошла 27 июня, четыре поезда были задержаны. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что пострадавших нет. На месте происшествия работали специалисты. Аксенов призвал людей сохранять спокойствие. Для пассажиров организовали перевозку по мультимодальной схеме в двух направлениях.

Ранее, 18 мая, в Крыму с рельсов сошли вагоны с зерном. Несколько из них опрокинулись, один — разорвало. Грузовой поезд ехал из Симферополя в Севастополь.