Эксклюзив 17 ноября 2023, 20:29 Неизвестные открыли стрельбу в центре Москвы Источник «360»: вооруженные люди открыли огонь в центре Москвы pxhere.com

Читать 360tv в

Неизвестные на автомобиле марки Mercedes открыли огонь в центре Москвы. Об этом сообщил источник «360».

Уточняется, что злоумышленники стреляли на Краснопресненской улице. Вооруженных людей сейчас разыскивают.

Реклама

По данным Telegram-канала «Первый Московский», неизвестные произвели восемь выстрелов у отделения банка, один человек пострадал. Двое мужчин после этого забрали крупную денежную сумму и скрылись на автомобиле. В городе объявили план перехват.

Ранее в столичной подземке мужчина открыл огонь из ружья во время ссоры с пассажиром. Злоумышленника задержали правоохранители.

В начале ноября чемпион Европы по боксу Никита Иванов устроил стрельбу у ресторана в Москве. Причиной стала ссора с гостями заведения. Спортсмена задержали на Шлюзовой набережной.