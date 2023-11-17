17 ноября 2023, 20:29
Неизвестные открыли стрельбу в центре Москвы
Источник «360»: вооруженные люди открыли огонь в центре Москвы
Неизвестные на автомобиле марки Mercedes открыли огонь в центре Москвы. Об этом сообщил источник «360».
Уточняется, что злоумышленники стреляли на Краснопресненской улице. Вооруженных людей сейчас разыскивают.
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По данным Telegram-канала «Первый Московский», неизвестные произвели восемь выстрелов у отделения банка, один человек пострадал. Двое мужчин после этого забрали крупную денежную сумму и скрылись на автомобиле. В городе объявили план перехват.
Ранее в столичной подземке мужчина открыл огонь из ружья во время ссоры с пассажиром. Злоумышленника задержали правоохранители.
В начале ноября чемпион Европы по боксу Никита Иванов устроил стрельбу у ресторана в Москве. Причиной стала ссора с гостями заведения. Спортсмена задержали на Шлюзовой набережной.
Стрельба
Москва 2023
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