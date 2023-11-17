Происшествия 17 ноября 2023, 09:37 Мужчина открыл стрельбу из ружья в московском метро Дептранс Москвы: мужчина выстрелил из ружья в метро во время ссоры с пассажиром Сайт мэра и правительства Москвы

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В столичной подземке произошел конфликт со стрельбой. Полицейские задержали мужчину, открывшего огонь, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным ведомства, утром 17 ноября около входа в вестибюль станции метро «Рязанский проспект» повздорили двое мужчин. У одного из конфликтующих с собой было ружье с разрешением на ношение. Во время ссоры он выстрелил в сторону потолка.

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В дептрансе уточнили, что обошлось без пострадавших. Стрелка сразу же задержали совместными усилиями пассажира, полиции и службы безопасности метро. Предположительно, пассажиры устроили разборки из-за личной неприязни.

Станция метро продолжила работу в штатном режиме. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

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