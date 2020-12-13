Неизвестные открыли стрельбу из автомобиля в центре Москвы

Инцидент произошел на Тверской улице.

«В 19:45 на службу 02 поступает сообщение от очевидцев, что из машины, следующей по Тверской улице, слышны хлопки. В настоящее время данная информация проверяется», — рассказали «360» в правоохранительных органах.

Полицией организован поиск автомобиля. Данных о пострадавших в результате инцидента в полицию не поступало. Проводится проверка.

Накануне в Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль марки Toyota. Заметив приближающуюся полицейскую машину, водитель авто и попытался уехать от правоохранителей. Было организовано преследование.

Неоднократные требования полицейских остановиться водитель Toyota игнорировал. Сотрудники ГИБДД сделали предупредительный выстрел, а после несколько выстрелов по колесам машины. Водителя задержали. Как было установлено, за последний год он шесть раз привлекался к административной ответственности, и был лишен водительских прав. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.