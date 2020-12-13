Водитель-лихач попал под статью после погони со стрельбой в Ленобласти

В отношении водителя, которого в нетрезвом состоянии задержали сотрудники ГИБДД в Ломоносовском районе Ленобласти после погони с применением оружия, возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 36-летний петербуржец отказался проходить медосвидетельствование, и вдобавок до этого уже был лишен водительских прав.

«На основании этого было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Подозреваемый задержан», — говорится в сообщении регионального ведомства, фрагмент которого цитирует ТАСС.

Утром 12 декабря у дома 24 по улице Маршала Казакова сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль марки Toyota. Заметив приближающуюся полицейскую машину, водитель авто и попытался уехать от правоохранителей. Было организовано преследование. Водитель Toyota игнорировал неоднократные требования полицейских остановиться. Сотрудники ГИБДД сделали предупредительный выстрел, а после несколько выстрелов по колесам машины.

Водителя задержали на Ропшинском шоссе. Как позже было установлено, за последний год задержанный шесть раз привлекался к административной ответственности. Кроме того, он был лишен водительских прав.

В начале декабря сотрудники ГИБДД города Аша заметили ВАЗ-21100, водитель которого нарушал правила. Молодой человек проигнорировал требование остановиться. Погоня за гонщиком попала на камеры представителей правопорядка. Молодой человек за рулем авто обгонял, подрезал и дрифтовал. Когда 17-летнего парня задержали, выяснилось, что у него нет документов на авто.