Происшествия 09 сентября 2022, 23:39 Поделиться Telegram

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Viber Неизвестные напали на росгвардейцев в Курской области — СМИ ТАСС: неизвестные напали на бойцов Росгвардии в Курской области РИА «Новости»

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Полиция разыскивает неизвестных, совершивших нападение на бойцов Росгвардии в Курской области. Об этом написал ТАСС со ссылкой на региональные правоохранительные органы.

«В городе Судже Курской области совершено нападение на росгвардейцев, по предварительной информации, есть раненый», — пояснил собеседник агентства.

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В городе объявили план «Перехват». В настоящее время ведется поиск подозреваемых.

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Ранее сообщалось, что в Московской области спецназ Росгвардии задержал мошенников, которые представлялись сотрудниками управляющей компании.

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