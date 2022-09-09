Неизвестные напали на росгвардейцев в Курской области — СМИ | 360°

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Неизвестные напали на росгвардейцев в Курской области — СМИ

ТАСС: неизвестные напали на бойцов Росгвардии в Курской области

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Полиция разыскивает неизвестных, совершивших нападение на бойцов Росгвардии в Курской области. Об этом написал ТАСС со ссылкой на региональные правоохранительные органы.

«В городе Судже Курской области совершено нападение на росгвардейцев, по предварительной информации, есть раненый», — пояснил собеседник агентства.

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В городе объявили план «Перехват». В настоящее время ведется поиск подозреваемых.

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Ранее сообщалось, что в Московской области спецназ Росгвардии задержал мошенников, которые представлялись сотрудниками управляющей компании.

Росгвардия

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