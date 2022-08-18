Росгвардия задержала в Подмосковье подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ

Спецназ Росгвардии задержал людей, подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ в Подмосковье. Они пытались заработать якобы на замене водопроводных труб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

«В результате совместных мероприятий СОБР „Булат“ Главного управления Росгвардии по Московской области и уголовного розыска регионального ГУ МВД задержаны трое предполагаемых организаторов и десять активных участников незаконной деятельности», — сказано в сообщении.

Следствие выяснило, что мошенники представлялись работниками управляющей компании. Они обманом убеждали собственников квартир оплатить замену водопроводных труб, которые якобы находились в аварийном состоянии. По факту произошедшего открыто уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, который напал на медиков в больнице Балашихе. Случай произошел 16 августа в ГБУЗ МО «ЦРБ Балашиха». Несколько человек ворвались в хирургическое отделение и избили заведующего отделением, а также двух врачей.