Площадь загрязнения у Новороссийска после разлива нефти оказалась намного больше

Пятно от выброса нефтепродуктов вблизи Новороссийска оказалось значительно больше, чем предполагалось ранее. Площадь загрязнения составила 80 квадратных километров, а не 200 квадратных метров.

Нефтяное пятно было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров, сообщили на сайте Института космических исследований РАН.

«Разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 квадратных километров», — сообщили в пресс-службе организации

Площадь нефтяного письма удалось определить с помощью радиолокационного снимка спутника Sentinel-1. Его исследовали сотрудники Института океанологии РАН и Института космических исследований РАН.

Выброс произошел 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Это случилось в шести километрах от берега. Изначально предполагалось, что площадь загрязнения составила 200 квадратных метров.

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