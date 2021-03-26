Нефтяное пятно заметили на реке в Великом Новгороде. Фото

В Великом Новгороде в реке Волхов обнаружили разлив нефтепродуктов. Об этом РИА «Новости» сообщили в правительстве Новгородской области.

Источник загрязнения реки пока неизвестен, ведется его поиск. На место происшествия выехала группа МЧС, представитель прокуратуры и специалист Министерства природных ресурсов и экологии Новгородской области.

Власти региона примут все меры для того, чтобы не допустить распространения загрязнения.

Источник фото: «ВКонтакте», сообщество «ЧП 53 Великий Новгород. Новости»

В областном главке МЧС сообщили «Интерфаксу», что для проверки информации о разливе нефтепродуктов в район поселка Кречевицы выехала оперативная группа. В пресс-службе ведомства рассказали, что сообщения с фотографиями пятна от нефтепродуктов в реке Волхов появились в пятницу утром в социальных сетях.

Ранее, 20 марта, в Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода Самара — Лисичанск, принадлежащего компании «Транснефть — Приволга». Площадь разлива составила около 700 квадратных метров.