Утечка топлива из нефтепровода произошла под Саратовом

Утечка топливной жидкости из нефтепровода АО «Транснефть — Приволга» Самара — Лисичанск случилась в субботу в Пугачевском районе Саратовской области на площади 700 квадратных метров. На данный момент проводится сбор нефти.

В МЧС оставили информацию об утечке из нефтепровода филиала АО «Транснефть — Приволга» Самара — Лисичанск диаметром 1200 миллиметров. Он проходит через Надеждинское муниципальное образование Пугачевского района Саратовской области, находящееся между населенными пунктами Селезниха и Орловское, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе регионального ведомства.

«Площадь розлива около 700 квадратных метров. Угрозы населенным пунктам нет, до ближайшего населенного пункта Орловка пять километров, угрозы загрязнения водоемов нет. На месте работы по сбору и утилизации нефтепродуктов проводит Самарское районное нефтепроводное управление — 40 человек, 15 единиц техники», — добавили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что на данный момент нет угрозы взрыва или возгорания.

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