Нефтепродукты вылились в реку в Комсомольске-на-Амуре

В сообщении сказано, что разлив нефтепродуктов произошел в районе эксплуатационного локомотивного депо на станции Сортировочная-2.

На место происшествия выехали представители прокуратуры, Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае.

В результате попадания нефтепродуктов на поверхности реки, в очистных сооружениях эксплуатационного локомотивного депо и коллекторах ливневого канала обнаружена дисперсионная пленка, отмечается в сообщении ведомства.

Были взяты пробы воды в реке, установлены боновые заграждения, используются сорбенты. В надзорном ведомстве заявили, что по результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности.

Ранее стало известно, что в результате разгерметизации нефтепровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре» в Хабаровском крае в июле вытекло не девять, а 120 тонн топлива. Нефть попала в озеро Голое и три ручья. Было принято решение о завершении эксплуатации нефтепровода, на 575-м км которого произошла утечка.