Из нефтепровода в Комсомольске-на-Амуре вытекло 120 тонн топлива

В результате разгерметизации нефтепровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре» в Хабаровском крае в июле вытекло не девять тонн, как сообщалось ранее, а 120 тонн топлива. Нефть попала в озеро Голое и три ручья.

Об этом заявили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре. Было принято решение о завершении эксплуатации нефтепровода, на 575-м км которого произошла утечка. Он принадлежит «РН-Сахалинморнефтегаз».

По предварительным данным, нефтяное пятно разлилось на площади 400 квадратных метров. В региональном МЧС сообщили, что девять тонн нефти попали в озеро Голое в 12 километрах от села Верхнетамбовское Комсомольского района. Были отравлены также ручьи Безымянный, Кривой и Голый.

Из-за общей изношенности магистрального трубопровода «Оха-Комсомольск-на-Амуре» в «Роснефти» заявили, что рассматривают возможность строительства альтернативной линии.

«В июле в Комсомольском районе Хабаровского края на нефтепроводе Оха — Комсомольск произошла разгерметизация, в результате которой на рельеф местности вытекло более 120 тонн нефти, загрязнено 1700 квадратных метров почв, 70 тысяч квадратных метров вод озера Голое», — говорится в сообщении прокуратуры. Причиной аварии названы системные нарушения при эксплуатации нефтепровода, допущенные собственником ООО «Роснефть — Сахалинморнефтегаз».

Руководителю предприятия было внесено представление. В отношении ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» было возбуждено дела об административном правонарушении по статье о нарушении требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Межрегиональное управление Росприроднадзора производит расчет нанесенного ущерба. Устранение последствий разлива нефти продолжается.

В начале июля стало известно о то, что у поселка Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в Красноярском крае разлилось 44,5 тонны авиационного бензина. Разгерметизация произошла при перекачке топлива на предприятии «Норникель».