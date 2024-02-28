Происшествия 28 февраля 2024, 13:40 Неадекватный молодой человек истек кровью после дебоша в аптеке Москвы Росгвардейцы Москвы задержали истекающего кровью мужчину после дебоша в аптеке

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Работу аптеки на Тверской улице Москвы нарушил неизвестный молодой человек, кулаком разбивший стеклянную витрину. Истекая кровью, злоумышленник сбежал, но его быстро задержали прибывшие на место сотрудники Росгвардии. Подробности происшествия сообщила пресс-служба ведомства.

Силовиков на место вызвал охранник аптеки. Мужчина рассказал, что неизвестный забежал в помещение, нанес удар по витрине и скрылся.

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После задержания бойцы увидели, что молодой человек находится не в адекватном состоянии, в районе предплечья у него большая рана, из которой течет кровь. Росгвардейцы оказали злоумышленнику первую помощь и вызвали на место медиков. Врачи забрали пострадавшего дебошира в больницу.

Минувшей ночью отличились росгвардейцы Санкт-Петебурга. Они штурмом взяли квартиру, откуда два пьяных мужчины устроили стрельбу из автомата в открытое окно. Силовиков на место вызвали напуганные звуками выстрелов местные жители.