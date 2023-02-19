Происшествия 19 февраля 2023, 16:55 Пассажир устроил дебош в аэропорту Домодедово из-за боязни летать МВД: пассажира рейса Москва — Казань оштрафовали за дебош в аэропорту Домодедово РИА «Новости»

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Сотрудники транспортной полиции задержали в аэропорту Домодедово неадекватного пассажира. Мужчина сначала устроил скандал в салоне самолета, а затем бросился бежать по летному полю. Хулигана оштрафовали, сообщили в УТ МВД России по ЦФО.

«Полицейские привлекли к административной ответственности пассажира рейса Москва — Казань», — уточнили в ведомстве.

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В дежурную часть линейного управления полиции в аэропорту Домодедово поступило сообщение о происшествии. Один из пассажиров вел себя неадекватно, нецензурно ругался, на замечания не реагировал, а затем и вовсе выскочил из самолета и бросился бежать по летному полю. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть. Самолет улетел без него.

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Хулиганом оказался 32-летний житель Ульяновска. Он полностью признал свою вину и оправдал свое поведение тем, что очень боится летать.

Первоначально поступила информация, что пьяный пассажир устроил стриптиз в аэропорту Шереметьево. На взлетно-посадочной полосе он начал срывать с себя одежду и полуголым бросился бежать подальше от самолета, не обращая внимание на сильную метель.