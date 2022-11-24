Эксклюзив 24 ноября 2022, 18:09 Неадекватного голого мужчину сняли на видео в подъезде в Нижнем Тагиле Полиция начала проверку после забегов голого мужчины в подъезде в Нижнем Тагиле

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Полиция Нижнего Тагила выяснит обстоятельства странного инцидента в подъезде дома № 11 на улице Карла Либкнехта, где камеры видеонаблюдения зафиксировали абсолютно голого мужчину. Он вел себя неадекватно, бегал по лестнице, периодически останавливался и демонстративно начинал мастурбировать.

Одним подъездом обнаженный мужчина не ограничился. Он подбежал к входу, распахнул дверь, проделал аналогичные манипуляции, а потом забежал обратно.

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В региональном главке МВД «360» сообщили, что проводят проверку по факту случившегося. Личность мужчины пока не установили. Но, по предварительным данным, это не местный житель.

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Ранее похожий случай произошел в одном из ЖК в Казани. Там жилец в халате на голое тело разгуливал по подъезду и атаковал соседку, распахнув перед женщиной полы одежды.