«Успел забежать в подъезд со мной». Пострадавшая рассказала о встрече с полуголым лифтовым «боксером» из Казани | 360°

Эксклюзив 24 октября 2022, 22:10 «Успел забежать в подъезд со мной». Пострадавшая рассказала о встрече с полуголым лифтовым «боксером» из Казани Жительница Казани рассказала, как ее спасли от полуголого лифтового «боксера»

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Один из жильцов ЖК «Голливуд» в Казани подстерег девушку рядом с домом, зашел с ней в подъезд и распахнул свою куртку, продемонстрировав голое тело. Когда девушка испугалась, он попытался убедить ее, что пошутил. Об этом пострадавшая рассказала «360».

«Я возвращалась домой и планировала зайти в своей подъезд. Этого подозрительного мужчину увидела еще издалека. Поэтому я ускорила свой шаг, однако он успел забежать в подъезд вместе со мной», — рассказала она.

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По словам жительницы Казани, когда она подошла к лифту сосед попятился на нее и раскрыл свою куртку, под которой ничего не было.

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«Я выскочила из подъезда, после этого он вслед крикнул, что прикалывается и стал звать меня обратно. Я попыталась его успокоить, в это момент вокруг никого не было и мне было страшно», — добавила она.

Потом девушка убежала за угол двора, где увидела проходящих мимо мужчину и женщину и попросила у них помощи. Прохожие проводили ее, в это время мужчина уже вышел за пределы двора.

«Он не трогал меня руками. Просто показал свое тело, при этом у него были сильно выпучены глаза», — резюмировала жительница Казани.

Пострадавшая уже написала заявление в полицию, где ей рассказали, что это уже не первый подобный случай. Также правоохранители заверили, что дебошира будут привлекать к ответственности.

Ранее этот мужчина имитировал стрельбу в лифте и дрался перед зеркалами. Одна из соседок в беседе с «360» отмечала, что об это уже сообщили участковому, но пока никаких результатов это не дало.