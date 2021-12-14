Не упал, а сбросили. Выпавший с балкона на юге Москвы ребенок рассказал, что с ним случилось

Выпавший из окна частного детского сада в Москве пятилетний ребенок сообщил, что упал не сам — его сбросили. Слова мальчика передала жительница многоквартирного дома, в котором находится садик. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам женщины, она услышала, как под окнами дома кричит ребенок. Сначала она подумала, что там просто кто-то играет. Однако мальчик не умолкал и женщина выглянула в окно.

«Побежал мужчина сюда. Он спросил, что случилось. Ребенок сказал, что он упал, что его сбросили, он сказал, что с крыши», — сообщила женщина.

После этого ребенка увезла машина скорой помощи. Родители других детей, посещающих данное учреждение, от каких-либо комментариев отказались.

Ранее московская прокуратура сообщила о том, что с балкона квартиры на третьем этаже на улице Донбасской в московском районе Бирюлево Восточное выпал пятилетний мальчик. В помещении индивидуальный предприниматель открыл частный детский сад. В нем на момент происшествия находились шестеро детей. Присматривала за ними женщина.

Предварительно сообщалось, что воспитательница отошла на кухню, когда ее пятилетний подопечный вылез на балкон. Мальчик не удержался и упал с высоты. С травмами его госпитализировали в одну из столичных больниц.