Ребенок выпал с третьего этажа частного сада на юге Москвы

Пятилетний мальчик выпал с балкона квартиры на третьем этаже на улице Донбасской в московском районе Бирюлево Восточное. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Предварительно известно, что индивидуальный предприниматель организовал в квартире частный детский сад, где находились шесть воспитанников. Присматривала за детьми женщина.

Воспитательница отошла на кухню, когда ее пятилетний подопечный вылез на балкон. Мальчик не удержался и упал с высоты. С травмами его госпитализировали в одну из столичных больниц.

Ведомство опубликовало кадры с места. Судя по всему, туда принимали совсем маленьких детей, для которых в квартире оборудовали манежи.

Прибывшие на место происшествия сотрудники прокуратуры начали проверку по факту случившегося.

Мать пятилетнего мальчика, выпавшего из окна частного детского сада в Москве, рассказала РЕН ТВ, что воспитатели не отвечают на ее звонки.