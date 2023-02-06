06 февраля 2023, 19:24
«Не специально». Родственница сообщила о подробностях гибели девочки при пожаре в Бурятии
Родственница погибшей при пожаре девочки в Бурятии: родители в это время находились в бане
В Бурятии шестилетний мальчик перепутал воду с бензином и устроил пожар, в результате которого погибла его четырехмесячная сестра. Елена — родственница отца детей в беседе с «360» рассказала подробности произошедшего.
«Я не могу утверждать, но явно ребенок перепутал жидкость и не специально устроил пожар. Я знаю, что в это время родители вышли в баню. В семье водилось, что воду разливали по бутылкам. При этом отец детей сообщил, что сосуд с бензином стоял на холодильнике», — рассказала женщина.
Реклама
Ранее в СМИ писали, будто родители ушли в гости и перед этим сильно растопили печь. Однако после их ухода мальчик решил остудить очаг и впрыснул в него жидкостью, подумав, что в бутылке вода. Как оказалось, в сосуде был бензин.
Реклама
По словам Елены, в семье было четверо детей, трое мальчиков и маленькая девочка. При этом во время происшествия в доме находился лишь один мальчик с сестрой. Сейчас дети находятся в реабилитационном центре, а родители заняты организацией похорон.
В региональном Следкоме сообщили, что по факту пожара и гибели ребенка возбудили уголовное дело.
Пожары
Дети
Бурятия
Реклама
Реклама