Происшествия 06 февраля 2023, 15:25 Ребенок погиб в пожаре в Бурятии

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В Бурятии случилось возгорание, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

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Пожар произошел в селении Тарбагатай в минувшую субботу. Местная жительница и ее сожитель отправились в гости и оставили дома трех детей. Перед уходом они сильно растопили печь, чтобы дети не замерзли. Спустя какое-то время одному из детей стало жарко и он попытался потушить огонь, плеснув в него жидкости из бутылки. Это оказалась не вода, а бензин. В итоге начался пожар. Двое детей успели выбежать из дома, но внутри осталась четырехмесячная девочка. В ходе тушения пожарные нашли ее труп. Возбуждено уголовное дело.