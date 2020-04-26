Не слипнется? В Петербурге ищут людей, укравших из магазина 80 плиток шоколада

В Петербурге туалетная бумага и гречка уже не в авторитете. Шоколад — вот чем заинтересовались местные и украли из одного сетевого магазина сразу 80 плиток и восемь коробок конфет. Зачем — выяснят в МВД.

«Двое неизвестных совершили открытое хищение 80 плиток шоколада и восемь коробок шоколадных конфет», — цитирует ведомство РИА «Новости».

Интересно, что молодые люди особо не скрывали преступление — просто набрали корзину и вышли, не заплатив. Охранники так опешили, что не успели остановить сладкоежек. Те сели за руль иномарки и были таковы.

Инцидент произошел в северной столице недалеко от станции метро «Технологический институт». Ущерб сейчас оценивает директор магазина, которая и обратилась в полицию. Преступников разыскивают.

Ранее МВД сообщало, что в России за последний месяц стало больше квартирных краж и воровства продуктов — в среднем их число увеличилось на 11-12%. Еду с полок сметают люди, вернувшиеся из мест, не столь отдаленных, и выходцы из Средней Азии. Стало больше и тех, кто никогда не нарушал закон — но из-за того, что люди остаются без работы и сбережений, пытаются хоть как-то спастись от голода, заявили в ведомстве.