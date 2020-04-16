    16 апреля 2020, 04:42

    В России участились случаи воровства продуктов

    Александра Каширина

    В стране за период действия ограничительных мер сильно уменьшилось число уличных преступлений, зато увеличилось число других, связанных с едой. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на данные МВД.
    В России участились случаи воровства продуктов

    Количество грабежей на улицах снизилось почти на 10%, а краж — на 11,2%. Но у злоумышленников теперь появилась другая цель — продукты питания. Криминолог Александр Теохаров выделил три группы типичных «продуктовых» налетчиков.

    Первая категория состоит из бывших уголовников, мужчин среднего возраста, неженатых, работающих на низкоквалифицированной работе. И так не всегда финансово благополучные, с закрытием предприятий они теряют работу и чувствуют вседозволенность.

    Вторая — гастарбайтеры до 35 лет, выходцы стран постсоветского пространства, при этом ранее не судимые. Третью группу представляют собой обычно законопослушные граждане, ставшие «несунами» из-за нехватки денег. Они присматривают то, что плохо лежит, или просто крадут потому, что представилась такая возможность.