В России участились случаи воровства продуктов

Количество грабежей на улицах снизилось почти на 10%, а краж — на 11,2%. Но у злоумышленников теперь появилась другая цель — продукты питания. Криминолог Александр Теохаров выделил три группы типичных «продуктовых» налетчиков.

Первая категория состоит из бывших уголовников, мужчин среднего возраста, неженатых, работающих на низкоквалифицированной работе. И так не всегда финансово благополучные, с закрытием предприятий они теряют работу и чувствуют вседозволенность.

Вторая — гастарбайтеры до 35 лет, выходцы стран постсоветского пространства, при этом ранее не судимые. Третью группу представляют собой обычно законопослушные граждане, ставшие «несунами» из-за нехватки денег. Они присматривают то, что плохо лежит, или просто крадут потому, что представилась такая возможность.