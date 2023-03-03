Эксклюзив 03 марта 2023, 11:37 Не поделили метр земли. Стали известны подробности двойного убийства в Славянске-на-Кубани Источник «360»: убившие друг друга жители Кубани конфликтовали из-за метра земли

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Стали известны подробности двойного убийства, которое произошло в городе Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Пенсионер и 37-летний мужчина устроили скандал и нанесли друг другу смертельные травмы. Источник «360» рассказал причину конфликта.

«У них суды долго были. Молодой сосед купил участок, а оказалось по документам, что метр земли на территории пенсионера», — отметил источник.

В итоге, по словам источника, мужчина отвоевал у пенсионера метр земли, да еще и грубо с ним обошелся. Пенсионер не выдержал: поджег BMW своего оппонента, схватил ружье и выстрелил.

Местные жители отрицательно характеризуют молодого участника конфликта. По их словам, он мог «решить вопрос» за деньги, чем довел пенсионера до состояния аффекта.

По данным регионального управления Следственного комитета РФ, конфликт между мужчинами произошел вечером 2 марта.