Криминал 03 марта 2023, 02:15 Жители Кубани убили друг друга посреди улицы СК: ссора двух жителей Кубани закончилась убийством Пресс-служба Следственного комитета

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Двойное убийство произошло в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Там двое мужчин нанесли друг другу смертельные травмы, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, конфликт между мужчинами произошел вечером 2 марта. Жители Кубани в возрасте 65 и 37 лет устроили скандал «на бытовой почве». В итоге, пенсионер решил поджечь BMW своего оппонента.

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«Также пожилой мужчина произвел в него два выстрела из ружья, при этом, он сам получил от него колотое ранение в грудь. Оба скончались на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

Следователям предстоит выяснить причину конфликта между погибшими. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Приморском крае 17-летний подросток убил 15-летнего знакомого во время конфликта. Ссора между юношами произошла на улице Ленина. Молодой человек ударил ножом оппонента в область бедра.