Не осталось живого места: раскуроченные аварией поезда в Приамурье попали на видео

В Амурской области лоб в лоб столкнулись два грузовых поезда. Последствия аварии засняли на видео, которое появилось в распоряжении «360».

Судя по кадрам, столкновение грузовых поездов было такой силы, что вагоны буквально разлетелись на части. Можно заметить обгоревшие части локомотива, от которых идет пар.

Лобовое столкновение грузовых поездов произошло в субботу на 51-м километре от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак — Эльга. Составы столкнулись на путях необщего пользования. В результате два человека погибли, еще двое пострадали.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. Следователи осмотрели место происшествия. Обстоятельства выясняются, устанавливается круг свидетелей и потерпевших.

Ранее в Забайкалье более 30 вагонов двух грузовых составов сошли с рельсов. Это произошло 15 июля на перегоне Урюм — Нанагры. Авария привела к задержке в движении пассажирских поездов, пару электричек даже пришлось отменить.