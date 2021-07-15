Более 30 вагонов двух грузовых поездов сошли с рельсов в Забайкалье

Вагоны двух грузовых поездов сошли с рельсов на перегоне Урюм — Нанагры в Забайкальском крае. Никто не пострадал, из-за аварии ожидается задержка пассажирских поездов, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Предварительно установлено, что опасных грузов в поездах № 2517 и № 2300 не было, уточнило ведомство «РИА Новости». С рельсов сошли 34 вагона, из-за чего произошло повреждение железнодорожного полотна и опоры контактной сети.

На место уже прибыл аварийно-спасательный поезд, работают сотрудники оперативного штаба. В пути находятся еще несколько восстановительных составов. К устранению последствий аварии привлекли 343 человека и 50 единиц техники.

На данный момент движение на участке железной дороги остановлено. Ожидается задержка четырех пассажирских поездов. Всем пассажирам, которые застрянут в дороге, предложат горячее питание и психологическую помощь.

16 марта вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Челябинской области. Они были гружены углем. Как позже уточнили в МЧС, все произошло из-за срабатывания у состава тормозной системы.