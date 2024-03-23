Эксклюзив 23 марта 2024, 13:46 «Не мог детей оставить под огнем». Выведший из Crocus City людей — о теракте Житель Дмитрова вывел 8 человек, включая детей, из-под обстрела в Crocus City РИА «Новости»

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Жителю Дмитрова Александру удалось не только спасти свою жизнь, но и вытащить как минимум восьмерых людей из-под обстрела в Crocus City. Мужчина поделился с «360» страшными подробностями о пережитом теракте на концерте группы «Пикник».

«Мы сидели в середине зала. Вышла группа моя любимая, начали играть, произошел взрыв. Я понял, что это то ли динамит, то ли что-то вроде фугасной гранаты. Когда все люди побежали, зал же весь был битком, мы тоже побежали», — рассказал Александр.

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Он отметил, что взял жену за руку, чтобы не потеряться. Вместе подбежали к одному выходу, с противоположной стороны от которого начали стрелять из автомата Калашникова. Администрация Crocus City попросила без паники пройти к другому выходу. Вся многотысячная толпа побежала к другому выходу, началась давка, паника.

«Опять же из автомата начинают стрелять, но не по людям, а в потолок, чтобы напугать», — пояснил он.

По словам собеседника «360», осталось два выхода, последний — только через подвал.

«Мы через подвал бежим, и кто-то за нами бежит, начинает стрелять. Дети, родители падают. Родители просто, спасая свои шкуры, забывали детей. Я поднимал детей, выводил их оттуда. Ну, так вышло», — сказал он.

Мужчина добавил, что сначала прятались за барной стойкой, с еще восемью людьми. Никто с места не мог встать. Александр сказал, что надо уходить, иначе их всех расстреляют.

«Они идут, стреляют из автомата, загоняя всех в угол, как скотину», — уточнил он.

Александр сказал прятавшимся, что сейчас до них дойдут, террористы все равно проверят место за барной стойкой. Однако люди по-прежнему не могли сдвинуться с места.

Мужчина признался, что к родителям детей и к собственной жене пришлось применить физическую силу, чтобы все вышли из укрытия и спаслись.

«Поэтому живы остались, поэтому я сейчас с вами разговариваю», — объяснил он.

Участник страшных событий в Crocus City рассказал, что сильно испугался, но должен был вывести людей.

«Я больше за детей переживал. У нас дома один остался восьмилетний сын. Тут еще дети, я когда их выводил из-под стрельбы, спиной закрывал детей. Не знаю почему, возможно, на автомате. Мне было не страшно. Я должен был это сделать. Я не мог детей оставить под огнем», — отметил он.

Александр также рассказал, что в армии никогда не служил, впервые попал в такую ситуацию, в первый раз услышал, как стреляет автомат очередью.

Ранее скрипачка рассказала о спасении своего оркестра в Crocus City Hall. По ее словам, они с коллегами, услышав выстрелы, не поняли, что происходит ЧП.