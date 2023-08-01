Эксклюзив 01 августа 2023, 19:06 «Не было такого». Предполагаемый оппонент баскетболиста Шабалкина опроверг участие к драке Предполагаемый оппонент баскетболиста Шабалкина рассказал, что не участвовал в конфликте

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Баскетболист Никита Шабалкин попал в больницу после конфликта с неизвестными в Химках. Работники автомойки рассказали «360», что со спортсменом подрался их коллега. Эту информацию также подтвердил и владелец мойки.

Предполагаемый оппонент Шабалкина в беседе с «360» подчеркнул, что ему ничего не известно о драке.

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«Я не участвовал в конфликте, не было такого», — сказал он.

Шабалкин, отмечал ранее источник, пострадал в ходе бытовой ссоры. Причем зачинщиком драки стал сам баскетболист. По словам свидетелей конфликта, он первый набросился на оппонентов.

Позже стало известно, что охрана поселка погналась за журналистом одного из федеральных каналов, который хотел снять дом пострадавшего баскетболиста. После этого на место приехали сотрудники полиции. Обстоятельства уточняются.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, вечером 31 июля поступила информация об избитом мужчине 1986 года рождения. Позже выяснилось, что им оказался Никита Шабалкин. Полицейские ищут нападавших и выясняют причины избиения.