Эксклюзив 01 августа 2023, 15:32 Родственник рассказал о состоянии избитого в Химках баскетболиста Никиты Шабалкина Родственник избитого Никиты Шабалкина: баскетболист лежит в больнице с сотрясением мозга РИА «Новости»

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Баскетболист Никита Шабалкин, избитый неизвестными возле автомойки в Химках, находится в больнице, серьезных травм у него нет. Об этом сообщил «360» родственник спортсмена.

«Сотрясение мозга», — сказал мужчина, отвечая на вопрос о травмах пострадавшего.

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Родственник добавил, что сам недавно узнал о случившемся, поэтому более подробной информацией не владеет. По какой причине избили спортсмена, мужчина не знает.

Качал права и матерился

Источник «360» сообщил, что Шабалкин пострадал из-за бытового конфликта. Причиной стал ремонт дома.

По словам работников автомойки, баскетболист сам был зачинщиком драки. Якобы спортсмен «качал права», вел себя агрессивно и неадекватно, матерился, рассказали «360» сотрудники. Шабалкин первый набросился на оппонентов, отметили работники автомойки.

Официальная информация от МВД

Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила, что вечером 31 июля дежурная часть по городскому округу Химки получила информацию об избитом мужчине 1986 года рождения. Данные передали правоохранителям из больницы, куда пострадавший поступил с телесными повреждениями.

Имя пациента в пресс-службе не назвали, но позднее выяснилось, что им оказался Шабалкин. Со слов баскетболиста, его избили в микрорайоне Золотые Купола в деревне Голиково. Полицейские ищут нападавших и выясняют причины избиения.

Никита Шабалкин выступал за московский ЦСКА, «Химки», «Триумф», столичный «Динамо» и другие клубы. В 2007 году он стал чемпионом Европы в составе российской сборной. В том же году баскетболист получил звание заслуженного мастера спорта России.