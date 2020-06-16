По словам Верди, Анастасия стала «орудием» для руководства клиники. Из СИЗО Алена писала Анастасии и в одном из писем она намекнула на свою смерть.

«За мать не переживаю — она привыкла терять детей, двое еще остались, да и не нужна я ей… Меня беспокоит только один вопрос. Ты довольна? Шесть лет мне достаточно? Или мало? Ты как думаешь? Только вот разочарую… Не буду я сидеть. Лежать буду. Успокоено, смиренно и уже ни о чем не думать… Приходи в гости, пока я жива, поговорим, если хочешь», — написала Верди.

Встретиться обвиняемой и пострадавшей в суде так и не удалось, 15 июня лже-хирург умерла в больнице.