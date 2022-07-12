«Называл другим именем и говорил, что это его дочка». Соседка рассказала о пытавшемся похитить девочку на Сахалине

Мужчина, пытавшийся похитить девочку со двора дома в Южно-Сахалинске, вел себя неадекватно и называл ребенка другим именем, заявляя, что это его дочь. Об этом «360» рассказала соседка Ирина, которая вызвала полицейских, задержавших злоумышленника.

Ирина рассказала, что приехала с работы и уже у подъезда дома заметила, как соседка ругается с неизвестным мужчиной, который пытался забрать у нее дочь.

«Соседка, у них многодетная семья, смотрю, она начинает повышать голос. Она спокойная, адекватная, никогда никаких инцидентов с ней не было. И мужчина какой-то сидит на корточках, прогоняет: „Уйди отсюда“. Я подошла, спросила, что случилась, она ответила: „Он пытался увести моего ребенка“», — сообщила соседка.

О том, что девочку пытается похитить незнакомец, матери сообщила старшая дочь.

«Мужчина называл ребенка другим именем и говорил, что это его дочка», — рассказала Ирина.

Соседка начала вызывать полицию. Мужчина пытался выхватить девочку, толкал, но Ирина не давала ему прикоснуться к ребенку. Потом пришли другие соседи. Незнакомец отошел в сторону.

«Вел он себя неадекватно, было видно по нему, по поведению, по глазам, по разговору. И когда уже приехали сотрудники полиции, он услышал сирену, когда поворачивала полиция к нам во двор, и попытался убежать. Но в результате его задержали. С одной стороны из машины полиции выбежали, с другой стороны ребята тоже подбежали. Вчетвером они его скрутили, помогли задержать, и посадили уже в машину», — рассказала Ирина.

Ранее «360» опубликовал видео задержания злоумышленника.