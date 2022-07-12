Неизвестный пытался похитить девочку со двора на Сахалине. Видео задержания

Неизвестный мужчина попытался похитить малолетнюю девочку со двора жилого дома в Южно-Сахалинске, заявляя, что она якобы его дочь. Жители сообщили об этом в полицию, сотрудники тут же прибыли на место. Видео задержания злоумышленника сняли на видео, которое появилось в распоряжении «360».

На кадрах показано, как трое полицейских и еще один мужчина пытаются заковать в наручники предполагаемого преступника, который всеми силами уворачивается и вопит. Вся сцена снята прямо у подъезда жилого дома, во дворе которого неизвестный, как сообщили соседи, попытался увести с собой девочку дошкольного возраста.

Сайт Astv.ru написал, что все произошло во дворе дома на улице Физкультурной, 18/1. По словам соседей, старшая сестра девочки позвонила маме и сказала, что ребенка пытается похитить некий мужчина. Мать выбежала во двор, схватила ее, но мужчина попытался выхватить девочку из ее рук и кричал, что это якобы его дочь и он «все равно ее заберет». На шум сбежались другие соседи, которые скрутили злоумышленника, дождавшись приезда полиции.