Назвавшийся прокурором москвич избил таксиста. Видео

В Москве неизвестный мужчина набросился с кулаками на таксиста за просьбу отменить заказ. Приятели агрессивного пассажира заявили, что водитель имеет дело с прокурором, и угрожали испортить ему жизнь.

Сотрудник такси рассказал «360», что взял заказ утром. Подъехал к месту и обнаружил знак «Стоянка запрещена». До клиентов он не доехал метров 10-15.

«Они подошли, начали хамить, материться. Я заявил, что отказываюсь от заказа. <…> Он сел и начал бить меня. <…> Угрожал, мол, если не поедешь — плохо будет», — поделился водитель.

Аналогичные угрозы прозвучали и со стороны двух севших сзади мужчин. Они заявили, будто бы работают в прокуратуре.

Набросившийся на таксиста, по его словам, показал какое-то удостоверение. Но рассмотреть его мужчина не успел.

«Бил меня. Единственное, что сказал: „С кем общаешься, знаешь?“ Те, что с ним были, подтвердили, что он в прокуратуре работает», — пояснил сотрудник такси.

«Прокурор» по отмеченному в заказе адресу не поехал. Двое его нетрезвых знакомых, добавил мужчина, по дороге размышляли, не «кидануть ли водителя». В итоге они заплатили за поездку, а таксист заявил о случившемся в полицию.