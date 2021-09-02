Пассажирка устроила потасовку с таксистом в Москве

Таксист в Москве пострадал от рук девушки, которая не хотела оплатить проезд. Она посчитала, что водитель не станет вызывать полицию из-за небольшой суммы и попыталась скрыться, утверждает водитель. В итоге между ними возникла драка. Подробностями потасовки покусанный таксист поделился с «360».

По словам мужчины, когда он привез девушку, выполнив заказ, она сказала, что переведет ему деньги на карту. Спросила номер телефона, а потом показала чек, что перевод выполнен. Но водитель попросил ее подождать, когда ему придет уведомление.

Тогда девушка заявила, что у нее нет времени и предложила отправить чек в WhatsApp. Но водитель стоял на своем и попросил ее еще немного подождать.

«Мы ждем. Деньги не приходят. Она говорит: „Давайте тогда в банкомат поедем“. Я говорю: „Зачем, вы же деньги отправили“, а она ответила, что иногда такое бывает и если потом деньги придут, обратно их можно отправить», — рассказал мужчина.

Таксист предупредил, что если они поедут к банкомату, то поездка будет дороже на сто рублей. Клиентка передумала и сказала, что сейчас деньги принесет некая девушка, вероятно, ее знакомая. Но никто не пришел.

«Она достает мне 200 рублей, а поездка была за 350,и оставляет мне на сиденье: „Все, что есть. До свидания“. И говорит: „Ты же не будешь из-за 150 рублей вызывать полицию“ и выходит. Я тоже выхожу, чтобы остановить ее. Она начала материться. Сразу с кулаками бросилась на меня», — добавил водитель.

После нескольких ударов он достал телефон и начал снимать происходящее, тогда клиентка выбила гаджет у него из рук, разбив экран.

«На видео она показывает, что у нее якобы кровь идет. Никакой крови у нее не шло. Кровь на ладони — это моя кровь, когда она меня укусила. Губа у меня еще опухла. Наушники я потерял, но потом нашел», — посетовал таксист.

По его мнению, если бы девушка была вооружена, она бы не раздумывая его ранила, потому что была в неадекватном состоянии. Сам мужчина не мог вызвать полицию, потому что снимал происходящее на телефон, а когда попросил это сделать прохожих, то никто, по его словам, этого не сделал.

«Потом уже в конце машина мимо проезжала, остановилась, забрали эту девушку. Вот на этом все и закончилось», — заключил он.