Названы три возможные версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

В Следственном комитете РФ назвали три возможные версии крушения вертолета Ми-8. Среди них — плохие погодные условия.

«На данный момент транспортным подразделением СК среди приоритетных версий произошедшего рассматриваются: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также следователи допросили генерального директора ООО АК «Витязь-Аэро». Он является эксплуатантом воздушного судна. Также допросили технический персонал, осуществлявший предполетную подготовку воздушного судна.

С места происшествия были изъяты находившиеся на водной поверхности предметы и вещи. По предварительным данным, они имеют отношение к авиакатастрофе. Также изъяты образцы топлива, которым был заправлен вертолет. Назначена судебная химическая экспертиза и судебно-медицинские экспертизы пострадавших. Они сейчас находятся под присмотром врачей.

Крушение вертолета Ми-8 произошло утром в четверг. Из 16 пассажиров смогли спастись восемь. Им помогло аварийное открытие створок. Двое спасенных находились в тяжелом состоянии.