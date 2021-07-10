Названы сроки выплат пострадавшим от пожаров в Челябинской области

Выплаты жителям, которые пострадали от природных пожаров в Челябинской области, начнутся в воскресенье, 11 июля. Об этом сообщили региональные власти. Выплату единовременной помощи анонсировал губернатор области Алексей Текслер в ходе заседания оперативного штаба.

Созданная по поручению губернатора рабочая группа при региональном минстрое с воскресенья вместе с властями Карталинского района будет работать с каждой семьей по определению ущерба и решению вопросов восстановления жилья, сказано на сайте правительства Челябинской области. Фактическая работа по определению ущерба начнется с понедельника, 12 июля.

«С завтрашнего дня на местах возгорания начнут работу бригады, которые будут расчищать территорию. Дал поручение делать это только вместе с собственниками, так что эта работа тоже организована. Соответственно, это будет находиться в фокусе моего пристального внимания», — приводит сайт регионального правительства слова Текслера.

В субботу, 10 июля, сотрудники МЧС остановили распространение огня практически во всех очагах природных пожаров в Челябинской области. Всего в регионе их пять. Однако, по словам замглавы МЧС России Ильи Денисова, в Челябинской области может смениться погода и пожары снова разгорятся. Для этого около населенных пунктов создали группировку спасателей, которой достаточно для их защиты.