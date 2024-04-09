Происшествия 09 апреля 2024, 19:14 Названы причины сильного паводка в Оренбургской области МЧС: паводок в Оренбуржье возник из-за сильного промерзания почвы РИА «Новости»

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Оренбургская область столкнулась со сложной паводковой ситуацией из-за больших запасов снега и промерзания почвы. Об этом заявил начальник главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков. Его слова привели в Telegram-канале МЧС Оренбургской области.

«В Оренбургской области из-за многих факторов, включая снегозапасы, промерзание почвы, сложилась самая сложная паводковая ситуация в Приволжском федеральном округе», — сказал он.

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Синьков отметил, что сейчас в регионе прикладывают все усилия, чтобы минимизировать последствия ущерба от паводка. К ним относится строительство и укрепление дамб.

С 5 апреля власти Оренбургской области объявили режим ЧС федерального уровня. Наиболее пострадавшим от наводнения оказался город Орск. Губернатор региона Денис Паслер увеличили вдвое все выплаты пострадавшим. От половодья в Оренбуржье пострадали 27 муниципалитетов.